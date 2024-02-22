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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 10.. انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه سُمع دوي أكثر من 10 انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا بعد تعرضها لقصف صاروخي.

وفي وقت سابق؛ استهدفت طائرة مسيرة انتحارية  قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل الكونيكو للغاز بريف دير الزور.

وسُمع دوي انفجارات قوية بقاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي بسوريا .

واعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها  استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وفي بيان لها؛ قالت المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسيّر هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل؛ استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجـ ازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وهزت انفجارات قوية  قاعدة الجيش الامريكي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وهو أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وحسب المرصد السوري، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، ودون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز اليوم، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر  الفائت، لـ 114 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

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