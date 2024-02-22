عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والدة نافالني تكشف مفاجأة بشأن جنازة المعارض الروسي

نافالني
نافالني

اتهمت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني، ليودميلا، المحققين الروس بالتخطيط لجنازة "سرية" لابنها، وقالت إنها لن توافق على ذلك.

وأوضحت ليودميلا "إنهم يريدون أن يتم ذلك سرا، دون وداع، يريدون أن يأخذوني إلى حافة المقبرة، إلى قبر جديد ويقولون: هنا يرقد ابنك"، وتقول في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "أنا لا أوافق على هذا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولا يوجد رد فوري من المحققين الروس.

وتوفي نافالني (47 عاما)، أشهر سياسي معارض في روسيا، فجأة في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي الأسبوع الماضي، وزعم فريقه وعائلته أن الكرملين قتله، وهو ادعاء رفضه الكرملين.

وتقول والدته إنها اطلعت على جثته وشهادة وفاته ويقول فريق نافالني إن شهادة الوفاة تشير إلى أن السياسي المعارض توفي لأسباب طبيعية.

والدة نافالني جنازة المعارض الروسي والدة أليكسي نافالني أليكسي نافالني جنازة نافالني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية تقضي علي اخطر تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النار بسوهاج

نشتري دلوقتي ولا في رمضان.. القصابين تكشف سعر كيلو اللحمة بالشهر الكريم

والدة نافالني تكشف مفاجأة بشأن جنازة المعارض الروسي

تهدف لزيادة النقد الأجنبي.. الحوار الوطني مثمنا توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام المالي الدولي للقضاء على الفقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ