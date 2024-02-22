والدة نافالني تكشف مفاجأة بشأن جنازة المعارض الروسي

اتهمت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني، ليودميلا، المحققين الروس بالتخطيط لجنازة "سرية" لابنها، وقالت إنها لن توافق على ذلك.

وأوضحت ليودميلا "إنهم يريدون أن يتم ذلك سرا، دون وداع، يريدون أن يأخذوني إلى حافة المقبرة، إلى قبر جديد ويقولون: هنا يرقد ابنك"، وتقول في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "أنا لا أوافق على هذا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولا يوجد رد فوري من المحققين الروس.

وتوفي نافالني (47 عاما)، أشهر سياسي معارض في روسيا، فجأة في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي الأسبوع الماضي، وزعم فريقه وعائلته أن الكرملين قتله، وهو ادعاء رفضه الكرملين.

وتقول والدته إنها اطلعت على جثته وشهادة وفاته ويقول فريق نافالني إن شهادة الوفاة تشير إلى أن السياسي المعارض توفي لأسباب طبيعية.