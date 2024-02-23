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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاركة مميزة لجامعة عين شمس بالدورة الـ14 للمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


تشارك جامعة عين شمس بجناح مميز فى الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE ".

 

وذلك تحت رعاية ط الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ،  الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة،ابراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، د.ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

ويقدم جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الدولية والبالغ عددها ما يزيد عن (71)  برنامج ، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات والتى تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية،كذا البرامج والخدمات الموجهة للطلاب ذوي الهمم.

ويمكن للمهتمين التعرف على مختلف البرامج وشروط التقدم لها من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1qZjnhjElkw3acm861zL9MyRdXVHYj0RC
يذكر أن المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate يشهد مشاركات لعدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من مختلف دول العالم لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع المناحي، كما يضم المعرض شركات تكنولوجية لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

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