توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة الموافق 23 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 12

دمياط 19 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 24 13

نخل 21 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 20 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 26 15

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 14

شلاتين 26 13

حلايب 25 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 28 11

قنا 29 13

أسوان 31 15

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 30 16