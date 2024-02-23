شريف عبدالفضيل : الأهلي سيعاني من الاجهاد أمام ميدياما

أبدى شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق، تخوفا كبيرا، من تأثر لاعبي الفارس الأحمر بالظروف التي لحقت بالبعثة، وذلك خلال لقاء ميدياما الغاني.

وقال شريف عبدالفضيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي أخطأ بسبب تأخير سفره، وكان من الأفضل السفر مبكرا قبل المباراة بأربعة أيام على الأقل.

وأضاف عبدالفضيل، إن ماحدث قبل المباراة من الوارد أن يؤثر على أداء لاعبي الأهلي، في مباراة ميدياما الغاني، مشيرا إلى أن الفريق معرض بشكل كبير للاجهاد وعدم الجاهزية الفنية.

وتابع :" أرشح الدفع برامي ربيعة من بداية اللقاء وموديست الأقرب للمشاركة في التشكيل الأساسي، لغياب محمود كهربا وعودة وسام أبوعلي من الاصابة.