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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع غير مسبوق بأسعار الياميش.. والتجار: الشعب المصرى مزاجه الأكل

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يعد ياميش رمضان والمكسرات جزءًا مهمًا من تقاليد شهر رمضان المبارك في العالم العربي ،يتمتع ياميش رمضان بتنوع كبير من الأصناف والنكهات التي تضفي على هذا الشهر الفضيل طابعًا خاصًا ،ويعتبر الياميش والمكسرات مصدرًا ذو أهمية كبيرة للنظام الغذائي خلال شهر رمضان حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية.

يعود أصل الياميش إلى التراث الشرقي والعربي القديم وهي حلوى تتميز بقوامها اللين ونكهتها الحلوة المميزة. تتكون الياميش الأساسية  من الزبيب  وقمر الدين والتين المجفف والقرصية وجوز الهند ، ويأتي الياميش بأشكال وأحجام مختلفة، حيث يُعدّ كل نوع منها شكلا وطعما مختلفا عن الآخر .

أما بالنسبة للمكسرات، فهي جزء لا يتجزأ من تجهيزات رمضان، حيث تُضاف إلى الياميش وتُقدم على الموائد الرمضانية ،وتشمل المكسرات الفستق، واللوز، والجوز، والبندق، والفول السوداني، والمكسرات المحمصة. تتميز المكسرات بقيمتها الغذائية العالية وفيتاميناتها والتي تساهم في تعزيز الصحة وتعويض الجسم عن الطاقة المفقودة خلال ساعات الصيام.

في استعدادات شهر رمضان، يتمّ إعداد الياميش والمكسرات بعناية فائقة ومهارة عالية. ولا شك أن تناولها يضفي جوًا من الدفء والترابط بين أفراد العائلة،إن هذه الأطعمة تعكس قيم السخاء والتضامن والألفة في شهر الصوم والقربان.

مع اقتراب شهر رمضان، يجدّ العديد من المطاعم والحلويات المتخصصة في تحضير الياميش وتقديمها بأشكال جديدة ومبتكرة. ويعدالياميش والمكسرات من مظاهر الفرحة والاحتفال بشهر الخير، حيث تمثل تلك الأطعمة اللذيذة جزءًا أساسيًا من تقاليد وعادات الاحتفال برمضان.

من المؤكد أن ياميش رمضان والمكسرات لهما مكانة خاصة في قلوبنا وتشكل جزءًا أساسيًا من وجباتنا خلال الشهر الفضيل,رصدت عدسة صدي البلد اسعار الياميش والمكسرات هذا العام بسوق السيدة زينب في البداية يقول الحاج سيد يحيي العطار شيخ العطارين بالسيدة زينب اسعار البلح  الفواخر هذا العام تبد من 50 جنيه لتصل 90جنيه ويوجد من البلح أنواع كثيرة مثل الشامية والمركابي وقرقوده وشاميه بيضاء وشبح بالإضافة الي بلح الوادي والواحات موضحا ان ايضاً موجود جميع أنواع المكسرات ومنها الزبيب وقمر الدين والقراصيا تبدّا من 300 جنيه لتصل الي 400 جنيه  والمشمشيه تبدا من 350 جنيه لتصل الي 480 جنيه .

وتابع يحيي ان الإقبال الأكثر بيكون علي البلح والزبيب وجوز الهند موضحا ان سعر الزبيب يبداً من 120 جنيه ليصل الي 180 جنيه وجوز الهند من 160 وتصل الي 180 جنيه موضحا ان عين الجمل يبد من 480 جنيه الأمريكي ولوز أمريكي 580 والبندق 640 جنيه والكاجو 750 جنيه للكيلو.

مشيرا ان حركة البيع والشراء متوسطة الفترة الحالية موضحا ان رمضان هو موسم المكسرات والياميش قائلا

 "المصرين مش هيبطلوا أكل " .

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