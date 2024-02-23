عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملامحها كبرت .. ظهور مي عمر بالحجاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك صور لمي عمر بالحجاب وذلك بعد ان طرحت منصة "شاهد" الإعلان تشويقي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" تظهر مي عمر والتي تجسد شخصية محامية ماهرة وذكية وهي محجبة وتظهر سيدة في عمر الأربعينيات .

المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن مي عمر تقدم في المسلسل شخصية محامية تدعى "نعمة أبو علب"، عن قصة لمحمد سامي، ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

مسلسل نعمة الافوكاتو نعمة الأفوكاتو محامية عمر الأربعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

موضوعات متعلقة

أزمة قلبية في ساندوتش ..تقدمه أحد المطاعم الشهيرة ابتعد عن شرائه نهائيا

سعرها خرافي.. أروى جودة تثير الجدل بحقيبة سوداء

خرافات وأكاذيب كشفها هاني الناظر قبل وفاته

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

ترشيحاتنا

ملامحها كبرت .. ظهور مي عمر بالحجاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو في مصر

متحدث الحكومة: إعلان كافة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى بمجرد التوقيع

قرار جديد من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبات قانون السايس بهذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم له بالقبر.. محطات بحياة الدكتور هاني الناظر لا يعرفها الكثير

مش عملية تجميل .. نجلاء بدر تكشف سبب تغيير ملامحها

دانتيل وقصير جدا.. فستان هيفاء وهبي في السيارة يثير الفيسبوك

يوتيوبر أمريكية شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال بسبب تعذيب أطفالها

فيديو

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ