ملامحها كبرت .. ظهور مي عمر بالحجاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صور لمي عمر بالحجاب وذلك بعد ان طرحت منصة "شاهد" الإعلان تشويقي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" تظهر مي عمر والتي تجسد شخصية محامية ماهرة وذكية وهي محجبة وتظهر سيدة في عمر الأربعينيات .

المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن مي عمر تقدم في المسلسل شخصية محامية تدعى "نعمة أبو علب"، عن قصة لمحمد سامي، ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.