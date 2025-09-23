محافظ الدقهلية يشيد بجهود هيئة الرقابة الإدارية في نشر ثقافة النزاهة والشفافية

أشاد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، بجهود هيئة الرقابة الإدارية المستمرة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية ، مشيرا إلى أهمية الفعاليات التي يتم تنفيذها تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية، من ندوات تدريبية وغيرها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وبناء قدرات الكوادر البشرية، ومكافحة الفساد من خلال الاعتماد على المعلومات الدقيقة والنظم الحديثة .



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ندوة تدريبية بعنوان "البنية المعلوماتية"، التي تم تنظيمها تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد العدل .



من جانبه، أكد نائب المحافظ ،في كلمته، أن العالم اليوم لا يعترف إلا بالمعلومة الدقيقة، والبيانات المنظمة، والتقنيات الحديثة التي تضمن الشفافية وتحقق الكفاءة وتيسر الخدمات للمواطنين، موضحًا أن البنية المعلوماتية هي الأساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي، والضامن لتكامل الجهود بين المؤسسات، والدعامة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة .



وأشار إلى أن هذه الندوة التدريبية لا تقتصر على المعرفة النظرية، بل تعتبر استثمار في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأولى لأي تنمية، والمصدر الحقيقي لقوة أي منظومة، قائلا "إن المشاركين لا يتلقون مجرد أدوات تقنية فحسب، بل يكتسبون مهارات حقيقية تمكنهم من تطوير العمل، وصون مقدرات الدولة، وتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعلوماتية" .



وأضاف أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لا ينفصلان عن بناء بنية معلوماتية قوية، فهي الأداة الأهم لمواجهة التجاوزات، وتقليص التدخل البشري، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية .

وأعرب الدكتور أحمد العدل عن شكره لهيئة الرقابة الإدارية على رعايتها لهذه الندوة التدريبية، وللقائمين على التنظيم والتدريب، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة الكاملة من الفعاليات، وأن تكون البداية خطوة عملية لترجمة الخبرات المكتسبة إلى واقع ملموس يخدم الوطن والمواطن.



وأكد أن محافظة الدقهلية ستواصل تعاونها الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لتطبيق مخرجات هذه الدورات على أرض الواقع، من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات، وضمان الاستخدام الأمثل للبنية المعلوماتية، بما يسهم في خدمة المواطنين ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة.