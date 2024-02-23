موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات وذلك بمواجهة ميدياما الغاني على ملعب الأخير.

موعد مباراة الأهلي وميدياما

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 .

ويدخل المارد الأحمر اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وعدم الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل من دور المجموعات في المعترك القاري، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة أخرين.