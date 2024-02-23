وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة

غادر وفد حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، برئاسة إسماعيل هنية، القاهرة، أمس الخميس بعد ثلاثة أيام من المناقشات.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، التقى الوفد بمسؤولين مصريين، وناقشا اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب البيان، تمت مناقشة عودة النازحين من غزة إلى منازلهم، وتقديم المساعدات لشمال قطاع غزة، والتوتر في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة قبل شهر رمضان.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال البنتاجون إن أوستن أثار مع جالانت الحاجة لخطة تضمن سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح قبل بدء أي عملية هناك، كما أثار أيضا الحاجة لتحسين تجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين.