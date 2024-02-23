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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خطوة تقلب الموازين.. خطة ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح.. تفاصيل

ليفربول
ليفربول

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ لا يزال الحديث عن مستقبل مو صلاح مستمرا، خاصة وأن اللاعب لم يحسم قراره بعد بشأن الرحيل أو البقاء إلا أن الريدز على وشك اتخاذ خطوة من شأنها قلب الموازين.. فما هي؟

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025 وحتى الآن لم يقم اللاعب بتمديد تعاقده مع النادي.

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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الموسم المقبل بعد أنباء رحيله عن الريدز.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا، عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى خلال الفترة الحالية للتفاوض مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي.

ماذا سيفعل ليفربول؟

وفقًا لتقارير صحفية بريطانية، يُتوقع أن يتخذ نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا هامًا في المستقبل القريب بشأن اللاعب المصري محمد صلاح. 

وحسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن النادي يبحث عن مدير رياضي جديد لتعويض رحيل يورج شمادتك، الذي غادر النادي في يناير الماضي. 

يُذكر أن شمادتك تولى مسؤولية التدريب بعد رحيل جوليان وارد، الذي خلف مايكل إدواردز في الصيف الماضي. 

من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل تغيرات كبيرة في ليفربول، بما في ذلك تعيين مدير رياضي قبل إيجاد بديل للمدرب يورجن كلوب الذي سيغادر المنصب في نهاية الموسم. 

ويُعد فريدريك ماسارا، الذي شغل منصب مدير كرة القدم في نادي إيه سي ميلان الإيطالي، أحد المرشحين المحتملين، حيث ساهم في بناء الفريق الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي في عام 2022. 

ويشغل فلورنت جيسولفي حاليًا منصب المدير الرياضي في نادي نيس الفرنسي ويتمتع بخبرة في التعامل مع التعيينات الإدارية. 

من المتوقع أن يكون هذا الثنائي هو الذي سيحدد مستقبل صلاح مع ليفربول، ومن المحتمل أن يتمكن أحدهما من إقناع اللاعب بالبقاء في الفريق.

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