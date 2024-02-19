أول رد من ليفربول| مفاجأة حول إصابة جديدة لـ محمد صلاح.. تفاصيل

تترقب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بفارغ الصبر مواجهة فريق لوتون تاون، إلا أن هناك قلقًا يسود الأجواء بعد الأنباء الواردة حول غياب النجم المصري محمد صلاح عن هذه المباراة المهمة. وبالتالي، نسلط الضوء في هذا التقرير على آخر المستجدات والتساؤلات المحيطة بهذا الأمر.

