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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أول رد من ليفربول| مفاجأة حول إصابة جديدة لـ محمد صلاح.. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

تترقب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بفارغ الصبر مواجهة فريق لوتون تاون، إلا أن هناك قلقًا يسود الأجواء بعد الأنباء الواردة حول غياب النجم المصري محمد صلاح عن هذه المباراة المهمة. وبالتالي، نسلط الضوء في هذا التقرير على آخر المستجدات والتساؤلات المحيطة بهذا الأمر.
 

ليفربول محمد صلاح الإصابات لوتون تاون المباراة

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