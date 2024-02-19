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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي الجديد.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة برازيلية

ليفربول
ليفربول

أفاد تقرير صحفي إنجليزي بأن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع جوهرة برازيلية لتدعيم هجومه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، وضع ليفربول اللاعب البرازيلي صاحب ال18 عاما، لويس جيليرمي، نجم بالميراس، على رأس أولوياته الصيفية.

 

مبابي الجديد نجم بالميراس

كان النادي الإنجليزي يفكر في التقدم بعرض رسمي، خلال يناير الماضي، لضم جيليرمي الملقب ب"مبابي الجديد"، لكنه قرر في النهاية تأجيل الأمر لما بعد نهاية الموسم الجاري.

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ونجح اللاعب الشاب في جذب اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد انطلاقته القوية في البرازيل.

وظهر جيليرمي لأول مرة مع بالميراس، في أبريل 2023، وخاض 32 مباراة بقميص الفريق العريق في جميع المسابقات.

ويتميز بسرعته الكبيرة، وهو ما جعل البعض يقارنه بنجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي يقترب من الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية عديدة.

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