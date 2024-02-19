عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتحاد جدة أم باريس.. ما وجهة محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الموسم المقبل وذلك بعد أنباء رحيله عن الريدز.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، رحيله عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعزز فرص رحيل صلاح عن الريدز، نظرًا للعلاقة القوية التي تربط الثنائي.

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بـ200 مليون يورو|فرج عامر: اتفاق بين محمد صلاح ومالك باريس سان جيرمان

عرض خيالي ومفاجأة مدوية.. محمد صلاح يخطر ليفربول بالرحيل عن الفريق.. تفاصيل

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

رحيل محمد صلاح عن ليفربول 

وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، حسم محمد صلاح قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي وكذلك مستقبله في الفترة المقبلة، حيث أبلغ مسؤولي النادي أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي ولن يجدد عقده مع الريدز.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح قد اتفق بالفعل مع النادي الجديد الذي سينتقل إليه دون الإفصاح عن اسم النادي.

ونقلت الصحيفة عن أسطورة ليفربول السابق مارك لورينسون أن محمد صلاح سيغادر أنفيلد «بنسبة 100%» هذا الصيف مع استمرار استهدافه من قبل فريق الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتبر مارك لورينسون واحدا من أشهر المدافعين في تاريخ ليفربول ومنتخب إنجلترا ولعب خلال مسيرته نحو 500 مباراة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل وحتى الآن لم يقم بتمديد تعاقده مع النادي.

ما واجهة محمد صلاح المقبلة؟

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا، عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى خلال الفترة الحالية للتفاوض مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي.

ويحتل صلاح وصافة ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلفًا لإيرينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي «المتصدر»، برصيد 16 هدفًا.

وكان محمد صلاح قد عاد أمس للمشاركة مع ليفربول بعد فترة غياب طويلة وسجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز على برينتفورد.

واعتبرت جماهير نادي ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتعليقات على خبر صحيفة «ميرور» رحيل محمد صلاح بمثابة الصدمة الكبيرة للنادي خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه الفرعون المصري مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي اتحاد جدة باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

بسبب كلوب | مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

ليه بتحاولوا القضاء عليه.. تعليق ناري من خيري رمضان بسبب محمد صلاح

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

أسطورة ليفربول يعلن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح إلى السعودية

ترشيحاتنا

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير

مصر للطيران تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب العمال في مطار ميونخ

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

رجلان و3 ستات.. سقوط المتهمين بقـ.تل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

فيديو

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ