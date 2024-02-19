اتحاد جدة أم باريس.. ما وجهة محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول؟

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الموسم المقبل وذلك بعد أنباء رحيله عن الريدز.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، رحيله عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعزز فرص رحيل صلاح عن الريدز، نظرًا للعلاقة القوية التي تربط الثنائي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، حسم محمد صلاح قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي وكذلك مستقبله في الفترة المقبلة، حيث أبلغ مسؤولي النادي أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي ولن يجدد عقده مع الريدز.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح قد اتفق بالفعل مع النادي الجديد الذي سينتقل إليه دون الإفصاح عن اسم النادي.

ونقلت الصحيفة عن أسطورة ليفربول السابق مارك لورينسون أن محمد صلاح سيغادر أنفيلد «بنسبة 100%» هذا الصيف مع استمرار استهدافه من قبل فريق الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتبر مارك لورينسون واحدا من أشهر المدافعين في تاريخ ليفربول ومنتخب إنجلترا ولعب خلال مسيرته نحو 500 مباراة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل وحتى الآن لم يقم بتمديد تعاقده مع النادي.

ما واجهة محمد صلاح المقبلة؟

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا، عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى خلال الفترة الحالية للتفاوض مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي.

ويحتل صلاح وصافة ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلفًا لإيرينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي «المتصدر»، برصيد 16 هدفًا.

وكان محمد صلاح قد عاد أمس للمشاركة مع ليفربول بعد فترة غياب طويلة وسجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز على برينتفورد.

واعتبرت جماهير نادي ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتعليقات على خبر صحيفة «ميرور» رحيل محمد صلاح بمثابة الصدمة الكبيرة للنادي خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه الفرعون المصري مع الفريق الإنجليزي.