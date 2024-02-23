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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وكانت كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب المجاهدين في وقت سابق استهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، وكذا مخيم جباليا وبيت حانون في شمال قطاع غزة

فيما تمكنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خان بونس

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت سرايا القدس "مفلسيم" و"نيرعام" في غلاف غزة بصلية صاروخية. كما هز انفجار عنيف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سنجل شمال شرق رام الله بينهم طفلان، ونشبت اشتباكات ضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في حي الزيتون في مدينة غزة.

 

 

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