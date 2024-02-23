تفاؤل حذر .. الوفد الإسرائيلي يغادر إلى باريس لإجراء محادثات الرهائن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الوفد الإسرائيلي توجه إلى باريس لإجراء محادثات الرهائن رفيعة المستوى؛ قبل الاجتماعات المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم.

وفقا للتقارير، يرأس الوفد رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار.

وسيمثل الوفود الأخرى كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية.

وفي حديثه إلى القناة 12 العبرية، قال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه إن هناك "ما يدعى للتفاؤل" قبل المحادثات، ولكن المفاوضات ستكون "شاقة".

وبائت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار قبل أسبوعين بالفشل، عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا من حركة حماس لهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر تنتهي بانسحاب إسرائيلي. ووصف نتنياهو المقترح بأنه محض "وهم".

ومن جانبها، أكدت حماس أن الاقتراح الذي نوقش في باريس نهاية نوفمبر، يتضمّن وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 200 إلى 300 معتقل فلسطيني في مقابل 35 إلى 40 رهينة تحتجزهم حماس.