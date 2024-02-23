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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف بطولة العالم للشوت بوكس بمشاركة 10 دول

صدى البلد

 

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن إقامة بطولتي العالم وكأس العالم للشوت بوكس بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 90 لاعب ولاعبة من 10 دول.

وقال محمد صبيح، إن بطولتي العالم وكأس العالم للشوت بوكس تقام بتنظيم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بمشاركة مصر الدولة المستضيفة للحدث وإيطاليا التي تحتضن مقر الاتحاد الدولي للعبة وروسيا التي تعد من أقوى الدول المنافسة في اللعبة بشكل عام والإمارات والجزائر واليمن وفلسطين وباكستان وأفغانستان وسيرلانكا.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الشوت بوكس الذي يعد ضمن لجان الاتحاد المصري يشهد تقدما كبيرا في المستوى الفني وارتقى اللاعبين المصريين في الترتيب الخاص باللاعبين على مستوى العالم.

من جانبه قال كابتن نبيل النجدي رئيس لجنة الشوت بوكس ومدير البطولة أن مصر تشارك في منافسات بطولة العالم المخصصة للمنتخبات وبطولة كأس العالم التي تقام للأندية بواقع 33 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والأوزان ويتوقع احتلال المراكز الأولى في المنافسات التي تشهد منافسات غاية في القوة بين جميع اللاعبين المشاركين في ذلك الحدث الرياضي الهام.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال الجميع على المشاركة في الرياضة.

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