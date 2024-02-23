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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة التكنولوجية: نعمل على تفعيل التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أعلن الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اعتزام الجامعة عقد ملتقى ورش عمل لطلاب الجامعة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أ.ح خيرت بركات، وذلك لما تمثلة ورش الملتقى من أهمية فى دعم مهارات حياتيه وتقنيات تكنولوجية مختلفة للطلاب، وكذلك لما تمثله هذه الورش من أهمية فى التأكيد على دور جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى طرح ومناقشة تلك الموضوعات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

وأكد عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، على أهمية تفعيل عمليات التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتوسيع التعاون الدائم مع الجهات الخدمية، وتحقيق الاستفادة القصوى لطلاب الجامعة، وتطوير مهاراتهم التعليمية والسلوكية على حدًا سواء، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي تنظيم الملتقى بمتابعة وإشراف الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء رامى رفعت رئيس الإدارة المركزية لمركز تنمية الموارد البشرية، بالتعاون بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 

ويستمر ملتقى ورش العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، لجميع طلاب الجامعة بكل الفرق والبرامج الدراسية، وتتضمن موضوعات ورش العمل "الذكاء الاصطناعى، تطبيقات المحمول، التسويق الإلكترونى، إعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل، اللغة الإنجليزية فى إدارة الأعمال، صناعة المحتوى الرقمى، مهارات تطوير الذات والعرض والتقديم".

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