في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

تعد الحموضة من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب آلاما قوية ومع الأسف الشديد تتكرر الإصابة بها مرات عديدة، لذا من المهم معرفة الحيل التى تساعد فى علاجها.



قدم موقع كيلافند كلينك بعض الطرق المنزلية التى تساعد في إدارة الارتجاع والحموضة:

تناول وجبات أصغر

الوجبات الكبيرة توسع معدتك وتضغط على LES و يتم هضم الوجبات الصغيرة بشكل أسرع ولا تحفز معدتك على إنتاج الكثير من الأحماض لذا تناول الوجبات الصغيرة للتخلص من الحموضة بسرعة والوقاية منها



تناول العشاء مبكراً

تلعب الجاذبية دورًا في إبقاء الحمض منخفضًا، لذلك من الجيد تناول الطعام قبل عدة ساعات من الاستلقاء في غرفة المعيشة أو الذهاب إلى السرير حتى تتجنب حدوث الحموضة.



النوم على جانبك الأيسر

يؤدي هذا إلى وضع العضلة العاصرة للمريء السفلية في جيب هوائي فوق محتويات معدتك والاستلقاء على ظهرك أو جانبك الأيمن يغمر الصمام.



تقليل الضغط على البطن

ارتدي ملابس فضفاضة أو فكر في فقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة وهذا يمكن أن يساعد على المدى القصير والمدى الطويل فى الوقاية من الحموضة.

السمنة



الإقلاع عن التدخين والشرب

كل من التبغ والكحول يضعفان LES لديك كما أنها تؤثر على معدتك، مما يجعلها أكثر حمضية وتبطئ وقت الهضم.



الأدوية

من الجيد أن تكون مضادات الحموضة وفي متناول اليد، خاصة إذا كنت تعلم أنك تتناول وجبة غنية أو حمضية قد تؤدي إلى زيادة حمض المعدة.