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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة الأمريكية تدعم النسخة السادسة من مهرجان Breaking Walls

مهرجان Breaking Walls
مهرجان Breaking Walls

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة عن الانضمام إلى زملائها الرعاة في دعم النسخة السادسة من مهرجان Breaking Walls في الفترة من 22 فبراير إلى 1 مارس، والذي يحتفل بالرقص المعاصر والفنون المسرحية. 

المهرجان عبارة عن تعاون بين فنانين أمريكيين ومصريين وعالميين، لتطوير العروض التي تربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء القاهرة والإسكندرية والمنيا.

‎تعد نسخة هذا العام بدمج ديناميكي للتعبير الفني، وتوحيد المواهب من الولايات المتحدة ومصر. سيقوم ثلاثة مدربين رقص أمريكيين، بن جرينبرج، وديلان سميث، وماكوتو هيرانو، بإجراء ورش عمل لتعزيز التبادل الثقافي الأمريكي المصري من خلال العروض التعاونية.

‎وقالت مساعدة الملحق الثقافي الأمريكي، إنجا ليفينسكي، في افتتاح المهرجان: “إن فنون الأداء هي وسيلة لتوصيل الأفكار وتحسين العلاقات بين الناس وتطويرها. وتفتخر الولايات المتحدة بدعم المشهد الفني في مصر من خلال فعاليات مثل مهرجان Breaking Walls وجهود مثل برنامج إدارة الفنون، الذي يدعم المنظمات الفنية والثقافية المصرية لمواصلة عملها.

 وعلى مدار أكثر من 50 عامًا، دعمت السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الفعاليات الثقافية الأخرى، مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الجونة السينمائي، وFilm My Design، ومؤخرًا أسبوع الإسكندرية للتصوير ومعرض صور فريد من نوعه يقام حاليًا في القلعة كجزء من معرض أسبوع القاهرة للتصميم.

‎يقام مهرجان Breaking Walls في الفترة من 22 فبراير إلى 1 مارس في أماكن مختلفة بالقاهرة.

 

سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة الولايات المتحدة سفارة الملحق الثقافي الأمريكي

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