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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 ناشئين في مران المصري استعدادا لـ المقاولون العرب

تدريبات الفريق الأول
تدريبات الفريق الأول للمصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بنادي المصري مساء اليوم الجمعة  تواجد ثمانية لاعبين من فريق الشباب والذين تم تصعيدهم للفريق الأول بعد التنسيق في هذا الشأن بين الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول  بالنادى المصري والكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

المران تم على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراة المصري بالجولة الرابعة عشر من الدوري أمام فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

 

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وشهد المران تواجد ثنائي حراسة المرمى حسام حسن وأحمد عبد الرسول ناشئي المصري بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد فوزي جاد  وقلبي الدفاع ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود وثلاثي خط الوسط أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد ومحمد صالح " الزيز".

المصري النادي المصري المدير الفني لقطاع الناشئين الكلية الحربية ستاد الجيش ببرج العرب ستاد الكلية الحربية للمقاولون العرب

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