طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد عمار بن ياسر في خان يونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي دمر مسجد عمار بن ياسر في منطقة الشحايدة شمال عبسان الكبيرة في خان يونس

أكدت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والاوبئة

وأشارت صحة غزة في بيان لها إلى أن استمرار العدوان على غزة يعني مزيد من الابادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعميه.

وأوضحت أن نصف مليون مواطن شمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

وبينت أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغدية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.