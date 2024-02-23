حماس: لا نمانع هدنة لستة أسابيع فقط

أكد مصادر في حماس أن موقف الحركة المرن من موضوعات البحث في القاهرة كان وراء الانطلاق الجديدة في المفاوضات.

وقال المصدر لـ"الشرق : مرونة التفاوض كانت في مدة وقف النار وعدد أسرى المرحلة الأولى وحدود الانسحاب من القطاع.

وأضاف : قيادة الحركة لا تمانع هدنة لستة أسابيع فقط في كل مرحلة لتسهيل عمل الوسطاء.

وتابع : الحركة متمسكة بأن تشمل المرحلة الأولى للاتفاق انسحاب إسرائيل من قلب المدن بما يسمح بعودة النازحين.

وأردف : المسؤولون المصريون نقلوا للحركة استعداد إسرائيل للموافقة على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وزاد : المسؤولون المصريون نقلوا للحركة استعداد إسرائيل لإزالة الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال قطاع غزة.

وواصل : لا نستبعد حدوث انفراجة خلال الأسبوع المقبل في مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى.

وأكمل : الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تحقق وقف العدوان وصفقة مشرفة لمبادلة الأسرى.

وأتم المصدر : لم نتراجع عن مطلب إطلاق سراح القادة وكبار الأسرى من ذوي أحكام السجن العالية.