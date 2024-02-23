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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

درجة الحرارة وغيابات بالجملة.. أبرز ما يواجه مودرن فيوتشر قبل موقعة الكونفدرالية

صدى البلد

 

خاض عصر اليوم الجمعة فريق مودرن فيوتشر مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكوان بجنوب أفريقيا، وذلك تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي بالكونفدرالية.

وتعاني بعثة الفريق منذ وصولوها إلى جنوب افريقيا من الإرتفاع الملحوظ في درجة الحرارة بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية فضلا عن إرتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال فترة النهار، حيث أن المباراة ستقام يوم الأحد في تمام الثالثة عصراً بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا.

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت لكل اللاعبين الأجانب بسبب صعوبة إنهاء اجراءات السفر الخاصة بهم إلى جنوب افريقيا، وهم عبد الكبير الوادي وجوناثان نجويم وكجالي درامي وحساني اموران وارنولد ايبا، فضلًا عن غياب الثنائي مروان محسن واحمد رفعت للإصابة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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