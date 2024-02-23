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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة سائق في بداية العقد الرابع من العمر ونجل عمه الأربعيني، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة نقل بسيارة، بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع سائق ونجل عمه في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو 'محمد ح.م' 28 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز المنشاه، بسبب التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة قيادة المدعو 'دياب ع.ح.م' 32 سنة، سائق، ويقيم دائرة قنا، ونتج عن ذلك وفاة كلاً من: قائد السيارة الأولى، ومستقل السيارة الأولى "نجل عمه" المدعو 'هاني ع.ح.م' 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة قنا.

وأفاد قائد السيارة الثانية وشقيق المتوفي الأول ونجل عم المتوفي الثاني المدعو 'عبد الناصر ع.ح.م' 53 سنة، مزارع، ويقيم بذات العنوان، بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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