عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي: شخصيات ونيس انتهت وأصبحنا نعيش وسط أجيال مُرعبة.. فيديو

الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى

تحدث الفنان الكبير محمد صبحي، عن مسلسل «يوميات ونيس» ومساهمته في تربية أجيال كثيرة، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة مازال هناك أجيال جديدة تشاهد المسلسل بأجزائه المختلفة، ويطالبون بعمل جزء جديد من عائلة ونيس يناقش مشكلات الجيل الحالي.

وأضاف محمد صبحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيل ونيس انتهى وأصبحنا نعيش الآن وسط أجيال مُرعبة، وقال ساخرًا: «في الزمن ده عايز امسك خرزانة وانزل الشارع أطوق الضرب في الأجيال المرعبة».

وكشف محمد صبحي عن موقف تعرض له في أمريكا عندما قابل طفل 5 سنوات يناديه بـ ونيس، وتعجب من معرفة الطفل بشخصية ونيس، فسأل عائلته قائلاً: «ده طفل عمره 5 سنين عرف ونيس ازاي؟.. فكان رد أسرته: احنا اتربينا على ونيس».

وأوضح محمد صبحي أن معالجة سلوك الكذب في مسلسل «يوميات ونيس» الجزء الأول، كان موقف حقيقي بينه وبين ابنه، قائلاً: «ابني كذب على المُدرسة في مدرسته.. وعاتبته على ذلك وقولتله الكذب غلط لازم تقول الحقيقة.. وبعدها جالي تليفون في البيت، وكان من صحفي ولسة بيقولي اسمه .. شاورت قولتله قول إني نزلت.. فقام قاله بابا بيقولك أنه مش موجود .. فبدأت أوبخه أنت مش عارف تكذب فحسيت.. فرد عليا ابني وهو يبكي: يا بابا أنت عايزني أكذب ولا لأء».

التربية الصحيحة

وأشار محمد صبحي إلى أنه أصبح لديه مسؤولية التربية الصحيحة، ويجب على الأب أن يتقبل ثقافة الاعتذار للأبناء عند الخطأ، قائلاً: «أنا معنديش مشكلة أني افشل في أعمال فنّية، لكن كنت خائف من اني افشل في تربية أولادي».

الإعلامية شيرين سليمان التربية الصحيحة الفنان الكبير محمد صبحي ثقافة الاعتذار شيرين سليمان قناة صدي البلد محمد صبحي مسلسل يوميات ونيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

ترشيحاتنا

أمريكا: خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية غير قانونية

بعد صورها برفقة رجل آخر.. انفصال إيلي جولدينج وكاسبار رسميًا

نورهان: ضد فكرة تقمص الأطفال شخصيات من ونيس.. فيديو

يوسف زيدان:إسرائيل كانت تعرضت في بيانات رسمية على مقالات الدكتور مصطفى محمود

محمد صبحي: شخصيات ونيس انتهت وأصبحنا نعيش وسط أجيال مُرعبة.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بتغير .. هشام غالب يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

استعدي لرمضان.. طريقة تخزين صلصة الكفتة في الفريزر

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ