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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور من وسط البلد|شاهد

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة بإطلالة شتوية متميزة من داخل أحد المنازل بوسط البلد.

 

وعلقت عائشة بن أحمد:"وسط البلد وجمالها وعراقتها".

 

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

 

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، لتؤكد  بدورها أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

 

وأضافت عائشة بن أحمد في تصريحات لها،  أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

 

وكانت قد تألقت أيضاً في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، من بطولة الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، وإخراج تامر نادي.

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