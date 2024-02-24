أحمد كمال أبو رية يتسلم تكريم والدته ماجدة زكي بمهرجان المركز الكاثوليكي

تسلم الفنان أحمد كمال أبو رية ، تكريم والدته الفنانة ماجدة زكي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72 ، برئاسة بطرس دانيال والتي تغيبت لظروف خاصة.

و يذكر أن أهدى الأب بطرس رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الدورة 72 من المهرجان إلى أرواح شهداء فلسطين خلال حفل الافتتاح.

وقال "دانيال" في كلمته خلال حفل الإفتتاح :" نهدي المهرجان لارواح الشهداء الابرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهداء فلسطين والسودان والعالم أجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم ان تتحمل المسؤولية لوقف هذه الحروب.



وتوافد النجوم على افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأل بطرس دانيال والذي يقام أمس

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