6 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 206 متدربًا

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تواصل عبر ذراعها التدريبي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بإسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، وإعداد كوادر محلية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأشار إلى إن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها، للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 والذى يبدأ غدًا الأحد، ويشهد تنظيم 6 دورات تدريبية وهي: دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورتي "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، و"اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" ويستفيد من تلك الدورات 206 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ 29 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ينطلق بدورة إدارة الأزمات والحد من المخاطر للعاملين والأمن القومي والتصدي للشائعات ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الازمات بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة، ودقيقة، ومتجددة، مؤكدًا أن خطة النهوض بجميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الدورة التدريبية ستركز علي التعريف بمنهجية إدارة الأزمات، ودور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات، و دور المعلومات في إدارة الازمات والكوارث، والتنبؤ بالأزمات، وفن ادارة الأزمات، وأساليب حل المشكلات واتخاذ القرار، بالإضافة الي التعريف بالشبكة الوطنية للسلامة، وكيفية التخطيط لإدارة الأزمات، وتنمية مهارات التعامل مع الأزمات إعلاميًا.