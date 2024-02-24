رسوب 79% من طلاب الفرقة الأولى بـ«صيدلة سوهاج».. تفاصيل كاملة

لم يمر الكثير من الوقت على واقعة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج، ليصطدم طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة بنسبة النجاح التي حصدوها بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

بلغت نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة سوهاج 21% فيما بلغت نسبة الطلاب الراسبين 79%، من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الصيدلة.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ عدة أيام وحتى وقتنا هذا، بعدة منشورات تؤكد استياء الطلاب وأولياء الأمور من هذه النتائج غير المتوقعة بكليات القمة، ويرى الكثير من أبناء وأهالي محافظة سوهاج، أن هذه النتائج ترجع إلى غش الثانوية العامة بمدارس أولاد الأكابر بعدد من مراكز محافظة سوهاج.

جامعة سوهاج

ومن الجدير بالذكر أن واقعة كلية الطب بجامعة سوهاج لم تكن تلك الواقعة الأولى التي تشهدها كلية الطب بجامعة سوهاج، بل هي الواقعة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية العام الماضي 39%.

لتأتي نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج، هذا العام بنسبة نجاح 25%، وتصدم الطلاب وأولياء الأمور، وتثير الجدل في الشارع السوهاجي إلى الحد الذي يصعب السيطرة عليه.

وكان قد أكد رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، في تصريحات صحفية خاصة بـ"صدى البلد"، أن تراجع نسبة نجاح الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام عن العام الماضي بـ14%، قد يرجع إلى تطبيق الامتحانات الإلكترونية.