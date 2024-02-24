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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مشترك لسفارات بولندا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا بمناسبة مرور عامين على حرب أوكرانيا

سفارات بولندا وألمانيا
سفارات بولندا وألمانيا و وفرنسا وأوكرانيا

نشرت سفارات بولندا وألمانيا و وفرنسا وأوكرانيا بياناً مشتركاً بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا.

وجاء البيان كالتالي:"شهد العالم قبل عامين برعب اندلاع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، محطمًا السلام على القارة الأوروبية".

لقد تسببت هذه الحرب الوحشية، المتمادية في العدوان والاستهانة بالقانون الدولي، في معاناة هائلة للشعب الأوكراني، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وزعزعت النظام العالمي.

ومع ذلك، فإن هذه الحرب لم تبدأ فعليا في عام 2022. إن عدوان روسيا على أوكرانيا يعود إلى عام 2014، مع الاحتلال المؤقت لشبه جزيرة القرم وغزو منطقة الدونباس.

إننا، سفارات فرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا، نؤكد وحدة بلداننا في إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ونتضامن مع شعب أوكرانيا الشجاع.

تحمل هذه الحرب عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الأوروبية. إنها تهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد. كما أنها تقوض الأمن الغذائي العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة للناس الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصر.

وبهذه الروح، وبوعي بحقيقة أن هذه الحرب ليست مجرد نزاع إقليمي، نقف مع أوكرانيا ليس فقط من أجلها، بل من أجل حماية مبادئ القانون الدولي التي توجِّهنا في جميع النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة، ونبقى متمسكين بتعهدنا بالالتزام بها.

أوكرانيا وفرنسا سفارات الغزو الروسي عدوان روسيا

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