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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض"أهلا رمضان" بمدينة قوص

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان بقوص

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، معرض أهلا رمضان بمدينة قوص لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين بقنا.

 

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و تفقد المحافظ ومرافقوه، أقسام المعرض التى تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية، كما التقى ببعض الأهالى، واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

و قال إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز  معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز  ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

 

وناشد محافظ قنا، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

 

وأشار “الداودي”، إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

 

 

معرض أهلا رمضان

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قنا قوص اهلا رمضان مدينة قوص شهر رمضان المعظم أسعار مخفضة السلاسل التجارية

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