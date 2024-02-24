أخبار التعليم.. تعرف على شروط منحة جامعة قطر وكيفية التقديم.. عاشور: إيست ڤالي من أكبر المشروعات البحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على شروط منحة جامعة قطر وكيفية التقديم

تقدّم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

وزير التعليم العالي: «إيست ڤالي» من أكبر المشروعات البحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة المصرية

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد.

450 ألف جنيه لكل باحث.. البحث العلمي تعلن قبول مقترحات جديدة بـ7 مجالات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرة إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

«الاستشعار عن بعد» يوقع بروتوكولا مع البتروكيماويات| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٧ فبراير وحتى ٢٣ فبراير وكان على النحو الآتي:

الخشت يكشف أسباب اختيار جامعة القاهرة لتكون الأولى عربيًا في الإبداع والابتكار

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، معايير اختيار جامعة القاهرة لتكون الأولى عربيًا في مجال الابتكار والإبداع من خلال التصنيف العربي للجامعات العربية الذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

امتحانات الميدتير وضوابط التعليم المدمج.. أبرز الملفات على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه اليوم بجامعة الوادي الجديد انتظام العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية والتي أقرها المجلس، من أجل التأكيد على ضرورة تطبيق امتحانات الميدتيرم في مواعيدها.

غدا.. جامعة عين شمس راعيا بلاتينيا بالدورة الـ14 لمعرض التعليم العالي والتدريب الدولي

تشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE

وزير التعليم العالي يدعو لتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا للجنة التنسيقية لجهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل برامجها الجديدة بكليات القطاعين الطبي والهندسي

أعلنت جامعة عين شمس عن تفاصيل البرامج الجديدة المتميزة التي تم توفيرها في كليات القطاعين الطبي والهندسي بالجامعة .

غدا .. جامعة أسيوط تطلق أعمال مؤتمرها الدولي للتنمية والبيئة في الوطن العربي

تنظم جامعة أسيوط، المؤتمر الدولي الثاني عشر "للتنمية، والبيئة في الوطن العربي"، بعنوان: "التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية، والمناخية .. التحديات، والحلول"، يوما ٢٥، ٢٦ من فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، ومشاركة نخبة من المتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.