السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

توفر سامسونج الكورية هاتفاً مميزاً في الفئة الإقتصادية الأكثر استخداماً بين الهواتف الذكية، ولعل هاتف Galaxy A04 أحد أفضل الخيارات المتاحة بينها.

وفقاً لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، جاء هاتف Galaxy A04 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

يعمل هاتف Galaxy A04 بمعالج من نوع Helio P35 من ميدياتك ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 12.

يقدم Galaxy A04 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

يأتي هاتف Galaxy A04 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع USB Type-C.

سعر Galaxy A04

تستطيع شراء هاتف Galaxy A04 فى 3 ألوان هى الأسود والأبيض والرصاصي، مقابل سعر 4795 جنيه مصري.