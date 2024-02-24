بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة عمل وتخزين البفتيك بطريقة اقتصادية للاستعداد لشهر رمضان الكريم حيث أنه من أسهل الأكلات المغذية التى توفر الجهد والوقت خلال الصيام.

نعرض طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات البفتيك:

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة مبشورة

2 كوب كبير بقسماط

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1ملعقة كبيرة بابريكا

ملح

فلفل اسود

3 بيضة

1 كوب كبير دقيق

طريقة تخزين البفتيك لرمضان:

* فى بولة كبيرة ضعي البيض والدقيق والبصل والبابريكا والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل وقلبيهم جيدا.

* شكلي خليط اللحمة المفرومة على هيئة أقراص ويوضع في الدقيق ثم البيض والبقسماط.

* بعد التتبيل ضعي البفتيك في طبق فويل ويوضع في الفريزر حتى الاستخدام واقليه في زيت ساخن ويقدم مع البطاطس.