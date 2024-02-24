عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

البفتيك
البفتيك

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة عمل وتخزين البفتيك بطريقة اقتصادية للاستعداد لشهر رمضان الكريم حيث أنه من أسهل الأكلات المغذية التى توفر الجهد والوقت خلال الصيام. 

نعرض طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

وصل 900 جنيه.. كيف تعرف البن المغشوش من الأصلي

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

مكونات البفتيك: 

1/2 كيلو لحمة مفرومة
1 بصلة كبيرة مبشورة
2 كوب كبير بقسماط
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
1ملعقة كبيرة بابريكا
ملح
فلفل اسود
3 بيضة
1 كوب كبير دقيق

طريقة تخزين البفتيك لرمضان: 

* فى بولة كبيرة ضعي البيض والدقيق والبصل والبابريكا والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل وقلبيهم جيدا.
* شكلي خليط اللحمة المفرومة على هيئة أقراص ويوضع في الدقيق ثم البيض والبقسماط.
* بعد التتبيل ضعي البفتيك في طبق فويل ويوضع في الفريزر حتى الاستخدام واقليه في زيت ساخن ويقدم مع البطاطس.

البفتيك الشيف نجلاء الشرشابى تخزين البفتيك شهر رمضان رمضان نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

موضوعات متعلقة

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

استعدي لرمضان.. طريقة تخزين صلصة الكفتة في الفريزر

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

ترشيحاتنا

معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس

خطر وراثي قابل للتغيير.. جينات ضغط الدم تؤثر على صحة القلب منذ الطفولة

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

ننشر حيثيات القضاء الإداري بإعادة فتح الترشح لانتخابات المحامين .. مستندات

هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ