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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

العيس الشامى
العيس الشامى

ترغب بعض النساء فى تعلم طريقة عمل العيش الشامي فى المنزل بشكل احترافي لأنه من أكثر أنواع الخبز التى يحبها الأطفال والكبار 

ونعرض لكم طريقة عمل العيش الشامى بالسمسم وحبة البركة  الخطوات فى المنزل من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي 

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مكونات العيش الشامي:

2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء دافىء للعجن
رشة سكر
رشة ملح
سمسم
حبة البركة
 

عيش شامى
عيش شامى

طريقة عمل العيش الشامى:

* في  وعاء كبير ضعي الدقيق والسكر ولبن البودرة والملح والخميرة واعجنيهم جيدا ويمكن الاستعانة بالعجان الكهربائي

* أضيفي الماء بالتدريج على العيش الشامي حتى تحصلى على عجينة متماسكة واتركيها حتى تتختمر وشكليها دوائر بحجم رغيف العيش

* امسحى وجه العجين بالقليل من الماء ثم رشى السمسم أو حبة البركة  ورصيه على الصاج وادخليه فرن ساخن حتى ينضج ثم اخرجيه واتركيه يبرد واحفظيه فى الثلاجة داخل كيس مناسب لحفظ الطعام.

العيش الشامي الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل العيش طريقة عمل العيش الشامي نجلاء الشرشابي رغيف العيش

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طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

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