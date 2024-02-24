3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

تداول نشطاء السوشيال ميديا، مجموعة من الصور للشيف بوراك، في مخيمات اللاجئين بتركيا، وسط الأطفال.

ونشر الشيف بوراك، مجموعة من الصور، وهو يطهو كميات كبيرة من الطعام للأطفال واللاجئين في المخيمات، بعد انقطاعه عن هذه العادة لفترة طويلة.

الشيف بوراك يعد الطعام

ولم يكتف الشيف بوراك هذه المرة بتجهيز وجبات الطعام الشهية للاجئين، ولكنه اشترى كمية كبيرة من الألعاب؛ لتقديمها كهدايا للأطفال.

شيف بوراك

واشترى الشيف بوراك كمية كبيرة من الملابس الجديدة التي أهداها للأطفال، وساعده البعض في ارتدائها.

الشيف بوراك يساعد الأطفال في ارتداء الملابس الجديدة

الشيف بوراك يلعب مع الأطفال

واختتم الشيف بوراك، الجولة بلعب الكرة مع الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم.