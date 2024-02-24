اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

كتب الدكتور محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، منذ دقائق، منشورا، على صفحته على “فيس بوك”، يعلن فيه استكمال مسيرة والده في الإجابة على أسئلة المرضى.

وأثار خبر وفاة الدكتور هاني الناظر، أمس الأول، حالة كبيرة من الحزن بين محبيه، وجمهور السوشيال ميديا، خاصة أنه مشهور بحب الخير.

وكان دكتور هاني ناظر يخصص وقتا يوميا؛ للإجابة على أسئلة المتابعين على “فيس بوك”، والخاصة بالأمراض الجلدية المختلفة، ويصف لهم روشتات علاج مجانا.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا ومتابعي الدكتور محمد هاني الناظر بشكل سريع، مع المنشور، ورددوا الأدعية المختلفة للراحل ونجله، واسترجعوا ذكرى الراحل الدكتور هاني الناظر.

الراحل هاني الناظر

وعلق أحد المتابعين" “أنت عارف إني كنت بحب البوست ده من الدكتور هاني الناظر جدا.. الله يرحمه.. وكنت بدخل أقرأ التعليقات وأستفاد منها”.

وأضاف: "كنت بحب البوست ده.. والبوست اللي بينزله لما الأهلي يكسب.. حقيقي ربنا زرع حُبه في قلوب ناس كتير.. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب.. ويجعل كل اللي عمله مع الناس في ميزان حسناته..

ويصبركم.. ويربط على قلوبكم يا رب".

وكتب متابع آخر: “أحسن الله إليك.. وغفر لوالدك في هذه الليلة المباركة.. موجع فراقه الدكتور هاني الناظر.. جعل الله عمله وعلمه ومرضه في ميزان حسناته.. البقاء لله.. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير.. اللهم تولاه برحمتك.. وبلل قبره بالرحمة والغفران.. ‏اللهم نوّر مرقده.. وطيّب مضجعه.. وآنس وحشته.. وقِهِ عذاب القبر وفتنته ..‏اللهم اجعل له حياة أجمل بجنتك.. ‏واجعل قبره نورا وضياء.. اللهم ارحمه برحمتك.. واجعله من الضاحكين المستبشرين في جنانك يا رب العالمين.. واربط على قلوبنا في كل عزيز وغالٍ فقدناه.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم-”.