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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

صدى البلد

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني البرومو الرسمي لمسلسل “محارب” بطولة الفنان حسن الرداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، والمنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم2024.

وكشفت الشركة المتحدة خلال الأيام الماضية، عن البرومو التشويقى لمسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

ونشرت الصحفة الرسمية لقناة سي بي سي بوستر للمسلسل وكتبت عليه: “انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل محارب على شاشات المتحدة  في رمضان شهر_الفرحة دراما المتحدة”.

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من داخل كواليس مسلسل “محارب”، التى تشارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

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ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل “محارب” خلال الأيام الماضية، برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

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