أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

يبحث الكثير عن خطوات استخراج فيش وتشبيه كونه من المستندات المهمة التي تطلبها المؤسسات وغيرها عن الإلتحاق بوضيفة أو غيره.

ووفرت الدولة على مواطنيها استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة

يتم الدفع إلكترونيا

إرساله في العنوان المحدد

فيش وتشبيه مستعجل 2024

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تحضير الأوراق اللازمة لاستخراج فيش جنائي مستعجل من خلال استخدام موقع وزارة الداخلية، ثم الضغط على زر قسم الأدلة الجنائية واختيار زر صحيفة الحالة الجنائية المميكنة ، ويتم ادخال البيانات المطلوبة والدفع الإلكتروني عبر حساب البنك او أى وسيلة أخرى، كما يمكن إجراء هذه الخطوات عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة.

بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وارساله للطالب في العنوان الذي تم إدخاله في البيانات.

في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة . في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:

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للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري

أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.