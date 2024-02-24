الغرف التجارية: 30% تراجعا فى الأسعار قبل رمضان

زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:" جميع السلع المرتبطة بالدولار تشهد انخفاضا كبيرا الأيام القادمة".



أوضح علاء عز خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه يوجد استمرار في افتتاحات معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات لتغطية كافة القرى والنجوع والمراكز.



أكمل أمين عام اتحاد الغرف التجارية :" تم تغطية كافة محافظات الجمهورية بالكامل من معارض اهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ 30 % على حسب نوع السلعة".



ونوه ان المحافظين قاموا بافتتاح المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراضي وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم .



واختتم :" الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مه تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيه ووصل سعره دون الـ 50 جنيه، سنشهد انخفاض في الأسعار ونتفائل خيرا الفترة القادمة ".