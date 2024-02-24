عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مجهود.. خطوات تجديد رخصة السيارة أونلاين

رخصة السيارة
رخصة السيارة

توفر الحكومة بمؤسساتها جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك عبر الانترنت خاصة فى ظل التحول الرقمي ومن بينها إمكانية تجديد رخصة السيارة دون الحاجة إلى الذهاب للمرور.

تجديد رخصة السيارة

ويمكن للمواطن الراغب فى إنهاء إجراءات تجديد رخصة السيارة القيام بذلك إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى  المرور، أو  الوقوف في طابور.

txt

طريقة حجز موعد لتجديد رخصة السيارة داخل المولات| تفاصيل

txt

ألا تقل السن عن 18 عاما.. شروط استخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور

تحرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع إجراءات استخراج رخصة القيادة والسيارة، فضلا عن إتاحة الفرصة لتجديد الرخص إلكترونيا.


خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص

 

ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الحصول علي الخدمات بكل سهولة ويسر والتي من بينها خدمات المرور وتجديد الرخص.

- يقوم الراغب في تجديد رخصة السيارة بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المرورية، بالضغط على «مركباتي»، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية

- ثم يقوم الراغب في تجديد رخصة سيارة دون فحص بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ«تجديد رخصة مركبة».

- وفي حالة إذا كان صاحب السيارة لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإدخال رقم الهاتف المسجل على الحساب وكلمة المرور الخاصة به، وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب على بوابة مصر الرقمية، يقوم بإنشاء حساب جديد حتى يتمكن من تقديم طلب تجديد الرخصة.

- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة برخصة السيارة، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل حتى تم إرسال الطلب الخاص به.

- يمكن دفع الغرامات الخاصة برخصة المركبة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية أيضا.

خدمات المرور عبر بوابة مصر الرقمية


تقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها بسهولة إلكترونيا، وتتمثل فيما يلي :-

- التظلم على مخالفات رخص مركبات

- سداد مخالفات

-  تجديد رخصة مركبة

-  بدل فاقد رخصة مركبة

- بدل تالف رخصة مركبة

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة

-  تحرير توكيل بيع مركبة

- تحرير توكيل إدارة مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

txt

ألا تقل السن عن 18 عاما.. شروط استخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور

txt

كيفية استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

-  التأكد من صحة بيانات مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية

- توكيل بيع دراجة نارية

- توكيل إدارة دراجة نارية

رخصة السيارة استخراج بدل تالف لـ رخصة السيارة استخراج رخصة السيارة بدل فاقد رخصة السيارة تجديد رخصة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

موضوعات متعلقة

قبل ماتروح المرور .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة لأول مرة

ترشيحاتنا

هلوسة وإجابات غير مفهومة.. ماذا حدث لـ ChatGPT ؟

حكم صيام النصف من شعبان منفردا دون يوم بعده.. اعرف آراء الفقهاء

بعد صفقة رأس الحكمة| مشروعات استثمارية كبرى ومفاجآت أخرى قريبا

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ