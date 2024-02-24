من غير مجهود.. خطوات تجديد رخصة السيارة أونلاين

توفر الحكومة بمؤسساتها جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك عبر الانترنت خاصة فى ظل التحول الرقمي ومن بينها إمكانية تجديد رخصة السيارة دون الحاجة إلى الذهاب للمرور.

تجديد رخصة السيارة

ويمكن للمواطن الراغب فى إنهاء إجراءات تجديد رخصة السيارة القيام بذلك إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى المرور، أو الوقوف في طابور.

تحرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع إجراءات استخراج رخصة القيادة والسيارة، فضلا عن إتاحة الفرصة لتجديد الرخص إلكترونيا.



خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص

ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الحصول علي الخدمات بكل سهولة ويسر والتي من بينها خدمات المرور وتجديد الرخص.

- يقوم الراغب في تجديد رخصة السيارة بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المرورية، بالضغط على «مركباتي»، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية

- ثم يقوم الراغب في تجديد رخصة سيارة دون فحص بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ«تجديد رخصة مركبة».

- وفي حالة إذا كان صاحب السيارة لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإدخال رقم الهاتف المسجل على الحساب وكلمة المرور الخاصة به، وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب على بوابة مصر الرقمية، يقوم بإنشاء حساب جديد حتى يتمكن من تقديم طلب تجديد الرخصة.

- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة برخصة السيارة، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل حتى تم إرسال الطلب الخاص به.

- يمكن دفع الغرامات الخاصة برخصة المركبة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية أيضا.

خدمات المرور عبر بوابة مصر الرقمية



تقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها بسهولة إلكترونيا، وتتمثل فيما يلي :-

- التظلم على مخالفات رخص مركبات

- سداد مخالفات

- تجديد رخصة مركبة

- بدل فاقد رخصة مركبة

- بدل تالف رخصة مركبة

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة

- تحرير توكيل بيع مركبة

- تحرير توكيل إدارة مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

- التأكد من صحة بيانات مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية

- توكيل بيع دراجة نارية

- توكيل إدارة دراجة نارية