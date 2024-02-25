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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

الاقتصاد يجني ثمار مشروع رأس الحكمة.. وطارق شكري يكشف مفاجأة عن الأسعار الفترة القادمة

مشروع راس الحكمة
مشروع راس الحكمة

أصداء إيجابية واسعة خلفتها اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد، ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تجني مصر عوائد ضخمة من أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.

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مشروع راس الحكمة

مصر تجني ثمار مشروع رأس الحكمة

من جانبه، علق وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكري، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال  طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مبروك لمصر إتمام صفقة مشروع راس الحكمة ".

وتابع شكري قائلًا إن الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف، ورئيس الوزراء ناجح ومعه فريق عمل على أعلى مستوى. مضيفًا: "أوجه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الأداء الجيد لجذب الاستثمارات".

وأكمل: "مشروع راس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل بواقع 100 ألف فرصة عمل على مدار سنوات تنفيذ المشروع، والإيرادات الضريبية والتأمينية تتضاعف بقيمة حجم المشروع، لافتًا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون به مناطق ترفيهية هي الأعلى عالميا وستكون رأس الحكمة مستقطبة للسياحة بشكل كبير.

وقال شكري إن هناك فكر جديد في تخطيط مشروع رأس الحكمة وسيكون بها تنوع كبير سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي أو مناطق حرة، مشيرًا إلى أن المناطق الترفيهية في رأس الحكمة ستكون مثل ديزني لاند، مضيفا أن السائح في رأس الحكمة سوف ينفق الكثير من الأموال.

وتابع طارق شكري: "السمعة الاستثمارية للدولة المصرية أصبحت جيدة وهناك قيمة تسويقية للمنتجات السياحية"، مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير".

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات الدولة المصرية. مضيفًا أن المشروع الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية وأن نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة.

وأكمل طارق شكري: مشروع رأس الحكمة سيحدث نقلة كبيرة في إيرادات السياحة، وإنه في نظام الشراكة بين الدولة والمستثمر في المشروعات، تقوم الدولة بالدخول بالأرض والمستثمر هو من يقوم بتنفيذ المشروع.

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محمد حسني: استثمارات مشروع رأس الحكمة ضخمة وتنعش الاقتصاد المصري

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برلمانية: مشروع تطوير رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر

وأضاف أن الدولة تستفيد من الشراكة مع المستثمرين في المشروعات في كافة القطاعات، لافتًا إلى أن مشروع رأس الحكمة تحصل فيه الدولة على 35% من أرباح المشروع بشكل مستمر، وهذا أمر جيد للدولة المصرية طوال فترة تواجد المشروع، وهذا الأمر تأمين للأجيال المقبلة.

وأكد شكري على حرص الدولة المصرية على تنفيذ مدن الجيل الرابع والخامس وهي مدن صديقة للبيئة وسيكون هناك مصادر نظيفة للطاقة في مشروع راس الحكمة.

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