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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: مشروع رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة عن الدين الخارجي | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

ساويرس عن صفقة رأس الحكمة: فريدة وتحقق سيولة دولارية تحل المشاكل الاقتصادية

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من الشائعات التي انتشرت بشأن بيع مدينة رأس الحكمة عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عن تنميتها عبر شراكة مصرية إماراتية قائلا:" يعني هياخدوا المدينة يرجعوا بيها على دبي".

 

زلزال يصيب سعر الدولار في السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

 

إسكان النواب: «رأس الحكمة» صفقة الخير.. ومصر مقبلة على مرحلة جني الثمار

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة ستعود بشكل إيجابي على كل طبقات المجتمع.

 

500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)

علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع  رأس الحكمة.

 

بعد مشروع رأس الحكمة .. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة عن الدين الخارجي

علق الإعلامي أحمد موسى،  على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر وهي مشروع تطوير رأس الحكمة.

 

الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدولة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة ممكنة.

 

بعد مشروع رأس الحكمة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن استثمار قادم |فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة، قائلة: الفقير والغني في مصر فرحان باللي حصل".

 

بعد صفقة رأس الحكمة| مشروعات استثمارية كبرى ومفاجآت أخرى قريبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض ينتقد مشروع رأس الحكمة بصورة غير مفهومة وغير معقولة، معقباً: " من ينتقد المشروع  مجموعة من الفشلة، لا يفهمون لا اقتصاد ولا دين، شيء غريب جدًا".

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن  مشروع رأس الحكمة ضخم للغاية ، وهو ليس نهاية المشروعات في مصر ولكنه مجرد البداية.

 

رأس الحكمة أحمد موسى الحكومة استثمارات اخبار التوك شو

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