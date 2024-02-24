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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

الساحل الشمالى
الساحل الشمالى

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن  مشروع رأس الحكمة ضخم للغاية ، وهو ليس نهاية المشروعات في مصر ولكنه مجرد البداية.


وتابع "صبري"،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،القيادة السياسية لديها مخطط لإحداث تنمية عمرانية شاملة المخطط العام لتطوير الساحل الشمالي الغربي هو عبارة عن إنشاء دولة جديدة من العيار الثقيل تستوعب لا يقل عن 40 مليون نسمة.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن هناك مخطط لإنشاء مزارع للرياح على الحدود المصرية الليبية.

دولة الإمارات


ووجه الشكر لدولة الإمارات قائلا: "مشروع رأس الحكمة ليس استثمارًا فقط ، ولكنه شراكة كبيرة ، حيث ضخت 35 مليار دولار في هذا المشروع ، وهذا سيغير الأرقام في الاقتصاد المصري، خلاف أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل، ويشمل إنشاء منطقة لوجستية تخدم شمال إفريقيا، خلاف إنشاء مطار دولي في هذه المدينة.

الإعلامي نشأت الديهي الاقتصاد الحدود المصرية الليبية الحوار الوطني الساحل الشمالي الغربي

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