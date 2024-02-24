500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)

علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لها 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة".

وأضاف وليد عباس:" المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة ستكون بـ 150 مليار دولار" مشيرا إلى أن "متوسط حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة بكل مراحله 500 مليار دولار على مدار سنوات تنفيذ المشروع".

وتابع وليد عباس: "سيتم إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة"، مضيفا: "وفق الحسابات التقديرية، يوفر مشروع رأس الحكمة 8 ملايين فرصة عمل ".