إسكان النواب: «رأس الحكمة» صفقة الخير.. ومصر مقبلة على مرحلة جني الثمار

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة ستعود بشكل إيجابي على كل طبقات المجتمع.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "النظرة للحياة في الساحل الشمالي ستتغير الفترة القادمة"، لافتا إلى أنه: "من الطبيعي أن تبحث الدول عن مستثمر أجنبي لضخ أموال".

وأضاف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "مشروع رأس الحكمة يؤمن العملة الصعبة للأجيال القادمة"، موضحا: "رأس الحكمة صفقة الخير للمصريين".

وأشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "مصر مقبلة على مرحلة جني ثمار جهد السنوات الماضية".

