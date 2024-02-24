وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يوضح أهمية مشروع رأس الحكمة لمصر.. فيديو

تحدث المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشروع رأس الحكمة.

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "عندما نتحدث عن مشروع يمثل استثمارات أجنبية ستدخل الاقتصاد المصري بالدولار بشكل مباشر وخلال شهرين فقط إذا الخير للمصريين".

أضاف: "عندما تدخل أموال المشروع للاقتصاد المصري سيحدث توازن لأشياء كثيرة كانت لا تستطيع الدولة السيطرة عليها الفترة الأخيرة وأولها سعر الدولار، وسمعة مصر الاستثمارية".

أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "عندنا نتحدث في ظل الظروف الحالية والمحيطة أن مصر استطاعت تحقيق هذه الصفقة إذا الإجابة مصر قادرة وأرض الفرص".

