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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

جانب من الحادث
جانب من الحادث

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة ومحافظة الجيزة الى موقع حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر لمتابعة اعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا. 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

 

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ضفادع بشرية للبحث عن 8 مفقودين في غرق معدية تقل عمالا بمنشأة القناطر

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البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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غرق معدية منشأة القناطر غرق معدية مديرية امن الجيزة غرق معدية الرياح عزبة ربيع

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