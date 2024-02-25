6 صور ترصد عمليات البحث عن ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

حصل "صدى البلد" على صور من موقع حادث غرق معدية في عزبة ربيع خلال البحث عن 8 مفقودين في المياه بعد انتشال 2 مصابين ونقلهما إلى المستشفى.

قال عدد من شهود العيان على حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر إن المعدية كانت تحمل من 10 لـ 11 عاملا بشركة مقاولات وجمعيهم ليسوا من مدينة منشأة القناطر.

وأضاف شهود العيان أنه يفصلهم بين عدة محافظات أخرى خاصة محافظة المنوفية نهر النيل ويستخدم بعض العاملين تلك المعدية للعبور من الضفة الأخرى لنهر النيل للذهاب إلى أعمالهم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

9ebe8d4c-14b4-4040-b278-94683c1ed81c

15ba57a5-bab1-475a-981d-b875024df811

33c3274c-1f17-4074-8cf6-e8e11e1d2016

67bbeac6-f74d-495e-bee7-c5d02951ae03

243c2084-8af5-4cbd-94bd-ca15870914d6

ad72fb8a-882d-4ba9-a85b-957e4655e588